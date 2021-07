Cartazes da Coligação “Penafiel Unido” – candidatura à Câmara Municipal de Penafiel que junta o Partido Socialista e o RIR – Reagir Incluir Reciclar, o partido de Vitorino Silva Silva, mais conhecido por Tino de Rans – foram roubados durante a última noite, na freguesia de Termas de São Vicente.

“É de lamentar esta situação, que em nada abona o combate político que se pretende leal e democrático”, afirmou Paulo Araújo Correia, o rosto da candidatura, acrescentando que a direção da campanha “já fez a participação junto das autoridades competentes”.

Em nota enviada às redações, a candidatura afirma que “roubar cartazes não impede que a campanha retome o seu ritmo” e garante que “se vão continuar a roubar cartazes, nós voltaremos a colocar e continuaremos a falar com as pessoas, já que há muito para conversar sobre as enormes carências do território”, remata o candidato.

A direção de campanha está a monitorizar as freguesias do concelho para identificar outras situações e a proceder a novas colocações.