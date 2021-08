A coligação «Penafiel Unido» lançou um inquérito online para auscultar a população sobre as principais prioridades para o concelho. “Esta iniciativa convida os penafidelenses a participar ativamente na construção do concelho, através da partilha das suas sugestões e opiniões”, lê-se, em nota de imprensa enviada ao IMEDIATO.

“Apostada em apresentar um programa eleitoral com medidas que vão ao encontro das prioridades de desenvolvimento do concelho e que contribuam para tornar Penafiel efetivamente um local para melhor para se viver, visitar e investir, a coligação “Penafiel Unido” convida os penafidelenses a participar no inquérito”, disponível” aqui.

De acordo com a nota enviada, o inquérito pretende conhecer a opinião da população relativamente ao desenvolvimento do concelho nos últimos anos e avaliar as áreas de atuação mais urgentes a desenvolver em Penafiel, abordando temas como habitação, mobilidade e transportes, economia, emprego, saúde, educação, transição digital, cultura e turismo.

“Queremos que todos os penafidelenses façam parte da mudança que o nosso concelho precisa e, para isso, acreditamos que o primeiro passo é convidar a população a partilhar as suas sugestões e opiniões sobre o que deve ser melhorado na nossa terra, seja na sua freguesia, seja a nível do concelho”, explica o candidato da coligação «Penafiel Unido» à Câmara Municipal de Penafiel, Paulo Araújo Correia.