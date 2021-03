Bomba de gasolina assaltada durante a madrugada

O posto de gasolina Cepsa, em Freamunde, Paços de Ferreira, foi assaltado durante a madrugada desta sexta-feira. Segundo apurou o IMEDIATO, por volta das 05:10 da madrugada, quatro indivíduos arrombaram a grade que protegia a porta do estabelecimento. Com recurso a uma viatura, arrombaram a porta de entrada do estabelecimento.

Quando o alarme do estabelecimento disparou, alertando os proprietários, os assaltantes colocaram-se em fuga, na posse de vários maços de tabaco.

A GNR de Freamunde já este no local da ocorrência esta sexta-feira de manhã.