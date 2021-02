O Supermercado Marco Horizonte, em Boelhe, foi assaltado ao início da tarde desta segunda-feira. O homem ameaçou a funcionária com uma seringa e fugiu com cerca de 100 euros.

O assalto aconteceu pouco depois do estabelecimento ter aberto portas, após a pausa para o almoço. O homem, de máscara, entrou no supermercado e apontou uma seringa à funcionária, exigindo o dinheiro da caixa. “Fiquei assustada, não sabia o que tinha a seringa. E ele só pedia o dinheiro”, contou ao Jornal IMEDIATO a funcionária Soraia Queirós.

Já na posse do dinheiro, pediu que ativasse a máquina do tabaco e foi comprar cigarros. Nesse momento, dois clientes que se encontravam no interior do estabelecimento aproximaram-se da caixa e o homem fugiu.

Nos últimos dias, têm acontecido vários assaltos na freguesia de Boelhe e tudo indica que sejam cometidos por um grupo de indivíduos – do qual faz parte o assaltante do supermercado –, que têm problemas associados ao consumo de droga e que já cumpriram penas de prisão, tendo sido libertados recentemente.