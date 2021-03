Foi instalado no alto de Meda, em Lordelo, “um dos maiores baloiços paisagísticos do país”, que permite desfrutar “das paisagens deslumbrantes” do ponto, onde é possível contemplar o oceano Atlântico e a Serra do Marão, informou a Junta de Freguesia, em comunicado.

Com aproximadamente quatro metros de altura por cinco metros de comprimento, foi integralmente construído em madeira de Austrália.

“A ideia da Junta de Freguesia passou por dinamizar ainda mais este espaço. Estamos a falar do ponto mais alto de Lordelo, onde é possível apreciar lindas paisagens”, referiu o presidente da Junta de Freguesia de Lordelo, Nuno Serra, citado na nota.

O baloiço foi inaugurado no sábado, na presença do presidente da Junta de Freguesia, Nuno Serra, e do principal patrocinador da obra, António Ferreira, da empresa Miguel Ferreira, Indústria de Mobiliário. A Junta agradeceu ainda os apoios da SF Polimentos, Auto D. Santos, Marília Neves Florista e J. Campelo para a concretização do projeto.