A GNR deteve um homem de 53 anos no concelho de Paredes por cultivo de plantas de canábis, na quinta-feira.

“No âmbito de uma investigação por produção e cultivo de canábis, os militares da Guarda apuraram que o suspeito tinha uma plantação de canábis no seu jardim. Após diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária que culminou na detenção do suspeito e na apreensão de cinco plantas de canábis, com um peso total de 4,6 quilos”, revelou a GNR, em nota de imprensa.

A ação foi levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Penafiel, tendo resultado na detenção do homem de 53 anos, que foi constituído arguido. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes.