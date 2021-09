Até 26 de setembro, mais de 9.3 milhões de eleitores vão poder participar nas eleições autárquicas portuguesas, elegendo os órgãos de poder local no seu município e freguesia (Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Junta de Freguesia) para os próximos quatro anos.

De acordo com dados da Administração Eleitoral da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, disponibilizados em Diário da República, nos concelhos de Paços de Ferreira, Penafiel, Paredes e Lousada existem 225.827 cidadãos elegíveis para exercer o seu direito de voto. Esta soma representa cerca de 2,42% do total nacional.

O concelho de Paredes é aquele que maior número de pessoas vai ter inscritas nos cadernos eleitorais no próximo ato de votação (74.084), seguido de Penafiel (61.730), Paços de Ferreira (48.660) e Lousada (41.353).

Comparando com os dados do último ato eleitoral autárquico, ocorrido em 2017, este ano vão poder votar mais 1.528 cidadãos residentes na região. Enquanto Paredes (+1.013), Paços de Ferreira (+446) e Lousada (+566) verificaram um aumento neste número, Penafiel contabilizou menos 497 eleitores que nas eleições autárquicas de 2017.

Dos 225.827 eleitores, 225.779 são cidadãos nacionais, 32 naturais de Estados-membros da União Europeia e outros 16 cidadãos Estrangeiros Residentes no país.

Quais as freguesias com maior número de eleitores?

Entre os quatro concelhos, o «Top 5» de freguesias no que diz respeito ao número de inscritos para as próximas autárquicas acumula 55.866 eleitores, valor que representa quase 1/4 do total regional (24,74%) e 0,5% dos 9.3 milhões de cidadãos todo o país.

O concelho de Paredes reúne três das cinco freguesias com maior número de pessoas elegíveis para votar – Paredes, Lordelo e Rebordosa. A freguesia paredense é mesmo a que acumula maior número de eleitores na região, 17.792.

Segue-se a freguesia de Penafiel, com 13.745 eleitores, e Paços de Ferreira, com 8.434. Já Lordelo apresenta 8.318 eleitores inscritos e Rebordosa 7.577.

Paredes 17.792 Penafiel 13.745 Paços de Ferreira 8.434 Lordelo 8.318 Rebordosa 7.577

E quais são as freguesias com os menor número de eleitores?

Por outro lado, algumas freguesias dos quatro concelhos analisados não chegam a reunir mil inscritos nos seus cadernos eleitorais. As cinco freguesias com menor número de eleitores nos quatro concelhos totalizam 4.410 eleitores, 1,95% do total da região e 0,047% do somatório nacional.

Quatro destas cinco freguesias situam-se no concelho de Penafiel – Sebolido, Eja, Capela e Perozelo. Também Astromil, no concelho de Paredes, integra a lista de freguesias com menor número de eleitores na região.

Sebolido (Penafiel) 730 Eja (Penafiel) 815 Capela (Penafiel) 856 Astromil (Paredes) 867 Perozelo (Penafiel) 1.142

Conheça os dados da sua freguesia

No concelho de Paços de Ferreira, 48.660 pessoas podem exercer o seu direito de voto nestas eleições autárquicas. As 12 freguesias apresentam números de inscritos entre 1.907 (Eiriz) e 8.434, número de eleitores na freguesia de Paços de Ferreira, a mais populosa do concelho.

Entre as autárquicas de 2017 e as de 2021, o município ganhou 446 inscritos, sendo a variação positiva na maioria das freguesias. A maior alteração aconteceu em Meixomil, em que 112 novos eleitores elevaram o número de inscritos em 3,56%, e em Figueiró, onde o valor cresceu 2,04%, com mais 43 eleitores.

Por outro lado, a freguesia de Penamaior registou a maior quebra no número de eleitores – 2,18% – com menos 70 inscritos. Em Seroa a redução foi de 1,58% e em Frazão / Arreigada de 0,30%.

Na Capital do Móvel, 48.650 eleitores são cidadãos nacionais, encontrando-se ainda cinco cidadãos da União Europeia (EU), não nacionais de Portugal, e outros cinco cidadãos Estrangeiros Residentes (ER)

no país.

Freguesia Total 2017 Total 2021 Carvalhosa 3.851 3.922 Eiriz 1.891 1.907 Ferreira 3.660 3.732 Figueiró 2.112 2.155 Freamunde 6.675 6.747 Meixomil 3.147 3.259 Penamaior 3.214 3.144 Raimonda 2.195 2.207 Seroa 3.033 2.985 Frazão / Arreigada 5.267 5.251 Paços de Ferreira 8.312 8.434 Sanfins / Lamoso / Codessos 4.857 4.917 Total do concelho 48.214 48.660

Já no concelho de Penafiel, somam-se 61.730 inscritos nos cadernos eleitorais. As 28 freguesias penafidelenses apresentam números discrepantes, que variam entre os 730 de Sebolido e os 13.745 de Penafiel, com treze freguesias a apresentar menos de 1.500 inscritos no próximo ato eleitoral.

Comparando com as autárquicas de 2017, no concelho perderam-se 497 nomes nos cadernos eleitorais, sendo que 20 das 28 freguesias registaram uma diminuição do número. A maior quebra aconteceu em Eja (-8,12%) e Abragão (-5,74%) enquanto Oldrões e Rans contabilizaram os maiores aumentos – 2,10% e 2,24%, respetivamente.

No concelho, 61.720 eleitores são cidadãos nacionais, encontrando-se ainda quatro cidadãos da União Europeia (EU), não nacionais de Portugal, e seis cidadãos Estrangeiros Residentes (ER) no país.

Freguesia Total 2017 Total 2021 Abragão 2.214 2.087 Boelhe 1.425 1.391 Bustelo 1.442 1.439 Cabeça Santa 2.136 2.104 Canelas 1.381 1.389 Capela 870 856 Castelões 1.260 1.264 Croca 1.559 1.568 Duas Igrejas 2.041 2.021 Eja 887 815 Fonte Arcada 1.287 1.276 Galegos 2.286 2.255 Irivo 1.825 1.852 Oldrões 1.663 1.698 Paço de Sousa 3.367 3.359 Perozelo 1.133 1.142 Rans 1.520 1.554 Rio de Moinhos 2.482 2.393 São Mamede de Recezinhos 1.366 1.321 São Martinho de Recezinhos 1.585 1.568 Sebolido 757 730 Valpedre 1.269 1.251 Rio Mau 1.208 1.200 Penafiel 13.693 13.745 Luzim e Vila Cova 1.401 1.376 Guilhufe e Urrô 3.497 3.490 Lagares e Figueira 2.369 2.351 Termas de São Vicente 4.304 4.235 Total concelho 62.227 61.730

Em Paredes, o concelho com maior número de eleitores entre os quatro analisados pelo IMEDIATO, somam-se 74.084 inscritos. Nas 18 freguesias paredenses, o leque de cidadãos elegíveis para votar varia entre os 867, em Astromil, e os 17.792, em Paredes.

O município também registou o maior aumento de eleitores relativamente às autárquicas de 2017, somando 1.013 nomes nos cadernos eleitorais. Três freguesias somam diminuições neste valor, sendo a maior em Lordelo (-1,41%), com menos 119 eleitores. Já o maior aumento aconteceu na freguesia de Paredes, que ganhou 605 inscritos.

Mais de 74 mil eleitores paredenses são cidadãos nacionais, enquanto 14 são cidadãos da União Europeia (EU), não nacionais de Portugal.

Freguesia Total 2017 Total 2021 Aguiar de Sousa 1.359 1.387 Astromil 848 867 Baltar 4.118 4.229 Beire 1.788 1.779 Cete 2.550 2.631 Cristelo 1.579 1.586 Duas Igrejas 3.135 3.156 Gandra 5.948 6.028 Lordelo 8.437 8.318 Louredo 1.173 1.174 Parada de Todeia 1.502 1.546 Rebordosa 7.486 7.577 Recarei 3.882 3.891 Sobreira 3.612 3.622 Sobrosa 2.291 2.309 Vandoma 2.002 1.984 Vilela 4.174 4.208 Paredes 17.187 17.792 Total do concelho 73.071 74.084

Lousada é o concelho com menor número de eleitores entre os quatro analisados pelo IMEDIATO. Um total de 41.353 cidadãos estão inscritos nos cadernos eleitorais das 15 freguesias lousadenses, sendo o valor mais pequeno encontrado em Vilar do Torno e Alentém (1.170) e o maior na União das freguesias de Cristelos, Boim e Ordem (6.350).

O município contou mais 566 inscritos nos cadernos eleitorais, sendo que seis freguesias registaram caídas no número comparando com os registos de 2017 – a maior delas em Vilar do Torno e Alentém, com menos 3,07% – enquanto as restantes freguesias verificaram subidas, a maior ocorrida na União das freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga, com um incremento de 4,34%.

No município, 41.339 dos eleitores são cidadãos nacionais, nove são cidadãos da União Europeia (EU) e outros cinco cidadãos Estrangeiros Residentes (ER) no país, apontam os dados da Administração Eleitoral da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.

Freguesia Total 2017 Total 2021 Aveleda 1.624 1.641 Caíde de Rei 2.282 2.243 Lodares 1.677 1.747 Macieira 1.334 1.334 Meinedo 3.445 3.398 Nevogilde 2.149 2.184 Sousela 1.495 1.530 Torno 2.325 2.317 Vilar do Torno e Alentém 1.207 1.170 União das freguesias de Cernadelo e Lousada (São Miguel e Santa Margarida) 1.892 1.909 União das freguesias de Cristelos, Boim e Ordem 6.205 6.350 União das freguesias de Figueiras e Covas 1.832 1.857 União das freguesias de Lustosa e Barrosas (Santo Estêvão) 4.895 5.056 União das freguesias de Nespereira e Casais 2.967 2.962 União das freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga 5.420 5.655 Total do concelho 40.787 41.353

São elegíveis para exercer o direito de voto os cidadãos portugueses maiores de 18 anos que se encontrem inscritos no recenseamento eleitoral português, bem como cidadãos da União Europeia que se encontrem inscritos no recenseamento eleitoral português, na área da respetiva autarquia local.

É ainda possível cidadãos estrangeiros residentes no país votarem. No caso de naturais de países de língua oficial portuguesa, é necessário ter residência legal em Portugal há mais de 2 anos, enquanto outros cidadãos estrangeiros necessitam de apresentar residência em Portugal há mais de 3 anos e que o seu país cumpra condições de reciprocidade – atribuindo capacidade eleitoral ativa aos portugueses neles residentes.