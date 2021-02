A incidência cumulativa de covid-19 a 14 dias (casos positivos por 100 mil habitantes) aumentou 13,35% no Vale do Sousa entre 13 e 26 de janeiro, quando comparando com os últimos dados conhecidos, de 5 a 18.

De acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira, Penafiel e Castelo de Paiva registaram incidências superiores a 960 casos por 100 mil habitantes, juntando-se a Felgueiras no nível de risco extremamente elevado, o mais grave no sistema de classificação do Governo.

Contudo, o maior aumento ocorreu mesmo em Lousada, onde a incidência cumulativa disparou 27,69% entre os dois períodos analisados, passando de 697 para 890 casos por 100 mil habitantes. Dos concelhos analisados pelo IMEDIATO, é o que está mais próximo de ascender de nível de risco de contágio.

Já Paredes foi o único município da região a registar uma diminuição no número de novos casos por 100 mil habitantes, quando comparando com os últimos dados conhecidos. A incidência no concelho paredense caiu 2,68% de 13 a 26 de janeiro face aos valores de 5 a 18 do mesmo mês.

Paços de Ferreira mantém o número de casos por 100 mil habitantes mais baixo do Vale do Sousa: 668. Contudo, não escapando à tendência registada na região, a incidência cumulativa aumentou 14,78% no concelho desde o último relatório publicado.

Consulte a tabela e saiba mais sobre a situação do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Incidência de 05/01 a 18/01 Incidência de 13/01 a 26/01 Diferença (%) Castelo de Paiva 822 1.029 +25,18% Felgueiras 1.129 1.205 +6,73% Lousada 697 890 +27,69% Paços de Ferreira 582 668 +14,78% Paredes 857 834 -2,68% Penafiel 926 1.055 +13,93% Média Vale do Sousa 835,5 946,83 13,32%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 25/01.