A incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) caiu nos concelhos de Paredes e Penafiel, mas manteve-se em Paços de Ferreira e Felgueiras. Já Lousada e Castelo de Paiva registaram aumentos entre 22 de abril e 5 de maio, segundo o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o documento, divulgado esta sexta-feira, quatro concelhos da região do Vale do Sousa estão acima da “linha” dos 120 casos por 100 mil habitantes: Castelo de Paiva, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel.

O concelho de Paredes apresenta, no período analisado, a maior incidência cumulativa de covid-19 da região: 227 casos por cada 100 mil habitantes. Contudo, o valor representa uma redução na ordem dos 6,97% relativamente aos últimos dados da DGS, de 14 a 27 de abril. Recorde-se que, mais uma vez, o concelho vai ficar retido na penúltima etapa do processo de desconfinamento, devido à elevada incidência.

Já Castelo de Paiva registou um aumento de 9,18% entre os dois intervalos, contabilizando a segunda maior incidência da região: 226. No último relatório da DGS, o concelho registava 207 casos por 100 mil habitantes.

O município de Castelo de Paiva está, juntamente com Paços de Ferreira e Penafiel, na lista de concelhos em “alerta”, do Governo, por contabilizarem um rácio de mais de 120 casos por cada 100 mil habitantes. Em Paços de Ferreira, a incidência de covid-19 permaneceu nos 155, enquanto em Penafiel caiu 12,90%, de 155 para 135.

Lousada e Felgueiras detêm as incidências cumulativas mais baixas do Vale do Sousa, 51 e 37, respetivamente. Enquanto em Lousada o valor aumentou 24,21%, de 38 para 51 casos por 100 mil habitantes, em Felgueiras manteve-se nos 37. Consulte a tabela e saiba mais sobre a situação do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Incidência de 14 a 27 de abril Incidência de 22/04 a 05/05 Diferença (%) Castelo de Paiva 207 226 +9,18% Felgueiras 37 37 = Lousada 38 51 +34,21% Paços de Ferreira 155 155 = Paredes 244 227 -6,97% Penafiel 155 135 -12,90% Vale do Sousa 139,33 138,5 -0,56%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 07/05.