Uma semana depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter anunciado que Paredes não ia avançar no processo de desconfinamento com a maioria do país, a ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, confirmou que não é desta que o concelho dá um passo em frente.

Em conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros, foi anunciado que o concelho, juntamente com Carregal do Sal, Resende e as duas freguesias de Odemira, não registou uma incidência cumulativa inferior a 120 casos por 100 mil habitantes, mantendo-se, assim, bloqueado no penúltimo nível de desconfinamento.

Paços de Ferreira, Penafiel e Castelo de Paiva mantêm-se na lista de 23 concelhos “em alerta”, podendo ficar em risco de parar ou recuar no desconfinamento na próxima semana, altura em que vai ser realizada uma nova avaliação. Na última quinta-feira, eram 27 os concelhos nesta situação.

A nível nacional, a ministra considerou que a pandemia está “controlada”, sendo que os níveis de incidência caíram para “quase metade”, passando de 88,49 por cada 100 mil habitantes a 14 dias para 59 por cada 100 mil habitantes a 14 dias. Também o risco de transmissibilidade (Rt) está “confortavelmente” abaixo de 1, colocando país enquanto “um todo” na zona verde no mapa de risco de covid-19, adiantou Mariana Vieira da Silva.