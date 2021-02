Sabia que pode apoiar os Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira ao entregar garrafas de plástico?

Sabia que pode apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira (AHBVPF) ao entregar as suas garrafas de plástico?

É verdade, até 15 de setembro pode juntar o útil ao agradável – e dar uma nova vida às suas garrafas de plástico, enquanto apoia a AHBVPF – através do projeto piloto “Quando do Velho se Faz Novo, todos ganham. Ganha o Planeta!”, disponível no Intermaché de Paços de Ferreira.

Se, até agora, a iniciativa “recompensava” os cidadãos que devolviam as suas embalagens de águas, sumos, refrigerantes ou bebidas alcoólicas com cupões de desconto em compras, até 15 de setembro, a sua ação gera um donativo para uma associação. Uma votação online fez com que, no caso pacense, a entidade escolhida fosse a AHBVPF.

Por cada garrafa entre 0,1 e 0,5 litros, será feito um donativo de 2 cêntimos, já no caso de garrafas entre 0,5 e dois litros, será de cinco cêntimos.

Mais de 12 milhões de garrafas devolvidas

Em comunicado, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática informou que o projeto-piloto está a servir de referência para a implementação de um futuro sistema de depósito de embalagens de bebidas – com apenas 23 dispositivos de entrega a nível nacional, um deles em Paços de Ferreira.

“Com o plástico recolhido nas máquinas, instaladas em grandes superfícies comerciais, serão produzidos materiais reciclados de elevada qualidade para a incorporação em novas garrafas de bebidas, promovendo assim a sustentabilidade ambiental através de uma economia mais circular”, explicou a nota.

Desde março do ano passado, já foram entregues 12 milhões de embalagens de bebidas, cerca de 39 mil por dia – contas feitas, cerca de 350 toneladas de plástico.

A iniciativa rendeu, ainda, mais de meio milhão de euros em prémios de desconto, bem como 10 mil euros em donativos. É financiado na íntegra pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, num montante de 1,655 milhões de euros.