A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) lançou uma campanha com informações sobre os procedimentos habituais dos Censos e alguns conselhos para alertar e prevenir a ocorrência de práticas criminosas durante o processo de recenseamento atualmente em vigor.

As recomendações que constam na campanha incidem sobre a confirmação de identificação do recenseador e a verificação de e-mails ou SMS que poderão ter natureza fraudulenta. Estas advertências pretendem alertar a população para situações de burla que podem surgir através do pedido de dados bancários e/ou cobrança de quantias monetárias associadas à participação nos Censos.

Os Recenseamentos da População e da Habitação (Censos) destinam-se a obter informação estatística atualizada sobre toda a população residente, as famílias e a área de habitação.

Conheça as recomendações da APAV:

