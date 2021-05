Vitorino Antunes sagrou-se esta noite campeão nacional da I Liga de futebol 2020/21 pelo Sporting Clube de Portugal. A equipa leonina venceu o Boavista (1-0) e conquistou o 19º campeonato, após 19 anos de jejum.

Antunes chegou esta época a Alvalade vindo do Getafe (Espanha), após uma bem sucedida carreira internacional, onde representou clubes como a Roma, Málaga e Dínamo de Kiev, para além da Seleção Nacional A.

Antunes é natural de Freamunde e foi no clube local que fez a formação, antes de se transferir para o FC Paços de Ferreira, em 2006/07, equipa com quem se estreou na I Liga. O defesa esquerdo voltaria a Paços de Ferreira em 2012/13 para relançar a carreira, fazendo a primeira metade de uma época histórica para os Castores, pois conseguiram o 3º lugar no campeonato e o apuramento para o play-off da Champions League.

Antunes já havia sido campeão da Ucrânia pelo Dínamo de Kiev e este é o primeiro título em Portugal.

O lateral-esquerdo atinge pelo Sporting, aos 34 anos, um dos momentos mais altos da sua carreira.

