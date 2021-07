Vitorino Antunes está de “regresso a casa”. O lateral-esquerdo de 34 anos rescindiu o contrato com o Sporting CP, clube pelo qual foi campeão nacional, e assinou esta quarta-feira pelo FC Paços de Ferreira, um contrato de duas temporadas.

Formado no SC Freamunde, o atleta conta tem no currículo clubes como Roma, Lecce, Panionios, Livorno, Málaga e Dínamo Kiev. Na época transata, em que o Sporting se sagrou campeão nacional, Vitorino Antunes disputou 13 jogos, quatro dos quais na I Liga.

Esta é a terceira passagem de Antunes pelo emblema pacense. A sua primeira temporada – na qual fez 24 jogos e marcou três golos – ficou marcada pela conquista do 6º lugar no campeonato e consequente acesso às pré-eliminatórias da Taça UEFA. Já no regresso em 2012/2013, deixou de novo o seu nome, ao ter feito parte da equipa que garantiu o apuramento para o play-off da Liga dos Campeões (tendo saído no mercado de inverno para representar o Málaga). Durante esse período fez 20 jogos e três golos, recordou o clube, na sua página.

“O Paços é um clube muito especial para mim e gostava de voltar. (…) Sinto-me em plena forma e não me vejo a terminar a carreira tão cedo, pelo menos durante mais quatro anos quero continuar na elite do futebol”, afirmou o atleta em maio, enquanto convidado no programa do IMEDIATO “Sistema Tático”.