Aldeias e bairros da região vão ter programação cultural de junho a agosto

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa, vai planear o «Aldear», que descreve em comunicado como “um projeto intermunicipal na área da cultura que pretende capacitar, valorizar competências e a identidade local, empoderar as comunidades, contribuindo para o sentido de pertença das populações envolvidas”.

Durante as tardes de fim-de-semana de 5 de junho a 7 de agosto de 2021, o «Aldear» vai percorrer 11 aldeias e bairros dos municípios que integram a comunidade intermunicipal, trazendo programação cultural – 33 processos artísticos, envolvendo artistas contemporâneos de várias partes do país – no âmbito da operação «Cultura para Todos».

“O Aldear propõe a execução de um projeto artístico integrado que se caracteriza pelo envolvimento de três equipas artísticas em cada local de atuação, dinamizando diferentes públicos-alvo e grupos dessa comunidade, com vista ao desenvolvimento de competências sociais e humanas a partir do trabalho artístico”, explica a CIM do Tâmega e Sousa, na nota de imprensa.

Cultura para incluir

De acordo com a entidade, a iniciativa pretende ainda promover a inclusão “nas suas diversas dimensões”, criando hábitos de ocupação da rua e recriando os “naturais encontros”.

“Mais do que desenvolver 33 processos artísticos com a população ou 11 dias de encontro comunitário, o Aldear pretende agitar e dinamizar, durante o seu período de aplicação, os públicos-alvo e, de uma forma geral, toda a comunidade dos locais de execução definidos”, resume a CIM do Tâmega e Sousa.

O projeto é promovido em parceria com os 11 municípios que integram a comunidade, sendo cofinanciado pelo NORTE 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FSE – Fundo Social Europeu. “Em breve” será anunciada a programação detalhada, garantiu a entidade.