ADATERRA celebra 15 anos de “um papel essencial na vida cultural” do concelho

A Associação de Desenvolvimento e Amigos da Terra de Carvalhosa (ADATERRA) celebra esta quarta-feira o seu 15º aniversário. A sua missão é desenvolver a atividade cultural e social da vila de Carvalhosa e do concelho de Paços de Ferreira, bem como “promover e preservar o seu património histórico e humano”.

Os 15 anos de existência da associação e seu “contributo para o associativismo local” vão ser assinalados ao longo de 2021 com exposições, conferências, eventos culturais e concertos. O programa de comemorações vai ser apresentado em meados de março, “uma forma de celebrar a data de tomada de posse dos primeiros órgãos sociais da associação”.

“A ADATERRA tem tido um papel essencial na vida cultural do concelho, em especial através do “Grupo de Teatro ADATERRA” criado em 2007. Ao longos destes anos, já levou a cena várias peças de teatro e promoveu diversos workshops para crianças e adultos, com o objetivo de sensibilizar a população para as artes de espetáculo e meio artístico”, refere a entidade, em comunicado.

Contudo, a ação desta entidade sem fins lucrativos estende-se também à preservação do património histórico e humano da vila, através de exposições, visitas guiadas e conferências, bem como a nível social, “seja através de colaboração direta com associações e instituições de ação social regional, ou com a realização de eventos de cariz solidário”.

Nos últimos anos, a ADATERRA também tem organizado um ciclo de conferências que reúne especialistas de diversas áreas da saúde, e rastreio gratuito a doenças cardiovasculares e avaliação nutricional, atividades que contribuem para a “promoção da literacia em saúde da população”.