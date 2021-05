CHTS assinala Dia Internacional do Enfermeiro com encontro científico e música

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) assinalou o Dia Internacional do Enfermeiro, esta quarta-feira, com a realização de um encontro científico online, que contou com mais de 300 participantes, uma atuação musical e largada de pombos no exterior.

“Sob o lema “Enfermeiros: Uma Voz para Liderar – Uma Visão para o Futuro da Saúde”, o encontro contou com vários oradores do CHTS e de outras instituições como, por exemplo, Afaf Meleis da Universidade de Pensilvânia”, adiantou o centro hospitalar, adiantando que o evento tocou em temas como “Liderar pela Diferenciação em Enfermagem”, “Modelos e Teorias na Enfermagem do Futuro” e “Gerar Novas Políticas em Saúde”.

A efeméride foi ainda comemorada de forma simbólica, com um momento musical e largada de pombos no exterior, junto à entrada principal do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

“Ao contrário dos anos anteriores, dada a atual situação pandémica, não foi possível realizar atividades dirigidas à comunidade, assim sendo, vão ser ainda publicados ao longo do dia vários vídeos com mensagens de enfermeiros, bem como um vídeo sobre o papel da enfermagem”, informou ainda o CHTS.

O Dia Internacional do Enfermeiro foi criado pelo Conselho Internacional dos Enfermeiros e é celebrado esta quarta-feira, 12 de maio, data que que coincide com o aniversário de Florence Nightingale, considerada a fundadora da Enfermagem Moderna.