– …de lamentar é que haja tanto regozijo e discurso de patetas “refractários”, que nunca envergaram uma farda nem cumpriram qq. Missão Militar nas ex-colónias, e que agora beijocam e andam ao colo com afegãos com abrigo certo e não como os de cá que nada têm e nem ouvidos são, e que tanto presidente de tudo e políticos de nada se tenham esquecido dos ex Combatentes que saíram das ex.”províncias além mar”e que nunca foram ressarcidos, caídos que foram no fosso do esquecimento, e chegados cá ao “puto” nem emprego tinham nem indemnização pelos anos perdidos com arma às costas e ferimentos na alma e no corpo.

Ainda e mais grave, e que ninguém refere ou recorda, foi a nossa retirada a correr(fugir) deixando os que nos serviram de “GUIAS” nas incursões que fazíamos pelo mato e capim, e que no fim de tamanha ousadia colonial, abandonados à sua sorte foram todos mortos (fuzilados) por os que tomaram o Poder.

Recordo agora aqui os seus nomes: o ZACARIAS e o JONAS (bom Homem, com mulheres e filhos), dois negros que nos levavam até ao “inimigo” por trilhos que só eles conheciam e a nós protegiam. Paz às suas almas. “Bons” são hoje e heróis, os que a tropa americana tenta salvar-lhes a pele, o que está correto e que são alvo de tanto elogio pelos vadios/analistas de cá. Errado foi a nossa (in)acção” enquanto lá estivemos a ocupar-lhes o território com armas e bagagens de todo o tipo.

Os portugueses de fato e gravata sentados por Assembleias representativas de alguns, são uma data de bandalhos nas horas em que é preciso saber fazer “BOA HISTÓRIA”, e nós nesse particular somos uma desgraça mal polida, mas bem paga!

