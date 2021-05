Entrou em funções uma nova geração da rede Europe Direct, uma das principais ferramentas da Comissão Europeia de contacto com o público a nível local e regional. Em Portugal, vão passar a existir 15 centros, um deles em Paredes, que vai abranger a Área Metropolitana do Porto.

Em comunicado, é ainda esclarecido que o Europe Direct do Tâmega, Sousa e Alto Tâmega vai continuar a funcionar nas instalações da Profisousa, em Paços de Ferreira, onde opera desde 2013.

Os centros da rede Europe Direct têm como missão criar proximidade com os cidadãos e tornar a União Europeia mais acessível às pessoas aos níveis local e regional, tendo em conta o mandato até ao final de 2025.

Sofia Colares Alves, representante da Comissão Europeia em Portugal, afirma que os centros “fazem um trabalho extraordinariamente importante junto das escolas, da imprensa regional e das entidades locais para que realmente possamos, juntos, saber mais e participar mais neste projeto que tem de ser de todos: a União Europeia.”

Envolver cidadãos no debate sobre o futuro do projeto europeu

Na nota, é ainda explicado que os centros organizam atividades para envolver os cidadãos no debate sobre o estado atual e o futuro do projeto europeu, estabelecem relações de proximidade com diferentes entidades e ajudam as instituições europeias a entender melhor as sensibilidades, preocupações e opinião pública nas suas áreas geográficas.

“Uma das áreas de trabalho centrais é no campo da promoção de educação para uma cidadania ativa, a cooperação com a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu em Portugal em iniciativas, e sessões de debate sobre temas como a desinformação”, lê-se na nota de imprensa enviada ao IMEDIATO.

O Europe Direct tem ainda um serviço de atendimento presencial, online e telefónico para informar os cidadãos sobre a União Europeia e as suas competências, políticas e oportunidades.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.