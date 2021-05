O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) anunciou esta quinta-feira que na próxima semana já vai ser possível realizar visitas aos doentes internados, ainda que com algumas limitações devido à pandemia, como apenas um visitante diário por doente, com tempo máximo de meia hora.

“Preferencialmente, a visita deverá ser sempre realizada pela pessoa referenciada pelo doente e devem cumprir-se todas as regras de higiene, proteção e distanciamento social e em cada enfermaria só deve estar uma visita de cada vez. Esta situação poderá significar alguma necessidade de espera, pois haverá enfermarias com mais de um doente”, lê-se na página do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

O CHTS sublinhou ainda que as regras vão evoluir em linha com a situação epidemiológica do momento, podendo “sofrer as alterações que se mostrem necessárias.

A partir de segunda-feira passa, assim, a ser possível visitar um doente internado no Hospital Padre Américo, em Penafiel, ou no Hospital de São Gonçalo, em Amarante, entre as 14 e as 20 horas, com um tempo máximo de visita de 30 minutos.

Apenas é permitido um visitante diário por doente, que não deve interagir com outros doentes ou visitantes. “O CHTS apela à colaboração de todos para o sucesso da medida e seu progressivo alargamento com o decorrer do tempo”,