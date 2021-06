O CDC Juventude Pacense recebeu, no domingo, o Valença HC, numa partida do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. A equipa pacense acabou por sair vencedora, distanciando-se no marcador com um sólido resultado de 5-2.

Em fim-de-semana de jornada dupla, o CDC Juventude Pacense deslocou-se no sábado à Marinha Grande para defrontar o atual líder do campeonato, o Marinhense SC, e chegou mesmo a estar a vencer por 2-4. Contudo, o SC Marinhense acabou por conseguir igualar o resultado e colocar-se em vantagem, tendo a partida terminado em 6-4.

Já no domingo, a equipa pacense recebeu e venceu o Valença HC, sexto classificado, por 5-2. Foram os visitantes a estrear o marcador no Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira, mas o Juventude Pacense conseguiu “domar” o jogo. Veja os melhores momentos da partida!