O CDC Juventude Pacense vai receber, este domingo às 17:00, o HA Cambra, num jogo para a Zona Norte da II Divisão de Hóquei em Patins. Ao IMEDIATO, o treinador da formação pacense, Hugo Azevedo, e o atleta Filipe Flórido fizeram a antevisão da partida.

Em fim de semana de jornada dupla, a formação pacense deslocou-se este sábado a casa do CA Feira, clube que ocupa a terceira posição da tabela classificativa, acabando por perder o jogo por 6-1.

Veja a antevisão do CDC Juventude Pacense vs HA Cambra, partida que vai ser transmitida em direto na página de Facebook do IMEDIATO, no domingo, pelas 17:00.