O CD Águias de Eiriz conseguiu assegurar a ascensão à Divisão de Elite da Associação de Futebol (AF) do Porto, algo inédito na história do clube. Esta subida já era um sonho há muito tempo e os diferentes intervenientes ouvidos pelo IMEDIATO concordam na sua origem: a união entre atletas, equipa técnica, e direção, que juntos trabalharam durante quase quatro anos com os olhos postos na Elite.

Não foi possível colocar “a cereja no topo do bolo” e conquistar o título de campeão da Divisão de Honra distrital, mas esta época tornou-se, no mínimo, memorável para o CD Águias de Eiriz.

A imprevisibilidade da pandemia em mais uma época fora do habitual atingiu todos os membros do clube, que, em pouco mais de uma semana, tiveram de se preparar para a retoma das competições depois de uma paragem superior a três meses. Mas nem isso demoveu as águias do seu voo para a Elite. Veja o vídeo!