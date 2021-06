O CD Águias de Eiriz perdeu, na quinta-feira, a final da fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol (AF) do Porto, frente ao AC Alfenense, por 2-1, tendo estado em vantagem durante a esmagadora maioria do jogo.

A equipa pacense ainda se lançou primeiro no marcador, com um livre de Rateira, aos 40 minutos, mas acabou por ver o título escapar nos últimos minutos da partida, com duas grandes penalidades convertidas pelo número 9 do Alfenense, João Sousa.

Contudo, o CD Águias de Eiriz já tem confirmada a sua presença na Divisão de Elite da AF Porto na próxima época, algo inédito na história do clube. Veja as declarações do treinador da equipa, Carlos «Nino» Santos, e do capitão, Paulo Ferreira!