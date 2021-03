Durante o fim de semana, quase 420 professores e profissionais das escolas do pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Paços de Ferreira receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. No sábado, foi batido o recorde diário no concelho, com 308 imunizações.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Paços de Ferreira considerou o momento “importante para toda a comunidade educativa, que ganha agora uma nova esperança para que o regresso às aulas decorra de forma segura e com a maior normalidade possível”.

No sábado, bateu-se um recorde de vacinação diária no centro instalado no Parque de Exposições da Associação Empresarial de Paços de Ferreira, com 308 imunizações a docentes e a profissionais não docentes das escolas concelhias. No total, durante o fim-de-semana aconteceram 418 vacinações, tendo sido imunizados “os restantes elementos deste grupo prioritário”.

O processo de vacinação contou com a presença do Presidente da Câmara, Humberto Brito, acompanhado pelo Diretor Executivo do ACeS Tâmega III – Vale do Sousa Norte, Hugo Lopes.