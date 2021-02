Mais de 800 utentes vacinados nos próximos dias pelo ACES Vale do Sousa Sul

Arrancou esta terça-feira o processo de vacinação dos utentes com 80 ou mais anos e 50 ou mais anos com patologias associadas, da área de influência do ACES Vale do Sousa Sul (Penafiel, Paredes e Castelo de Paiva).

O processo de vacinação vai prolongar-se até sexta-feira (dia 19), estimando-se que serão vacinados 560 utentes com mais de 80 anos nos concelhos que fazem parte do ACES Vale do Sousa Sul – Penafiel, Paredes e Castelo de Paiva.

Já nos dias 18 e 19, nos mesmos concelhos, vão tomar a vacina cerca de 250 pessoas com mais de 50 anos e com comorbilidades, como insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica, doença respiratória crónica com suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.

Todos os utentes estão a ser convocados pelos serviços do ACES através de contacto telefónico, pelo que se pede à população especial atenção aos telemóveis e telefones, nomeadamente, a familiares e cuidadores dos mais vulneráveis e idosos.

Quase 300 profissionais do ACES já vacinados

O processo de vacinação nos lares do ACES foi concluído no passado dia 12 de fevereiro, tendo sido vacinados 1643 utentes e profissionais de lares já vacinados com as duas doses. Foram também já vacinados 297 Profissionais de saúde e 189 bombeiros com a primeira dose.

Recorde-se que a autarquia enviou recentemente informação sobre o processo de vacinação. Até ao final de fevereiro, as vacinas vão ser administradas no centro de saúde, sendo que a partir de março, prevendo-se o aumento do número de vacinas disponíveis, este processo vai passar a ser realizado no Centro de Vacinação – que em Penafiel será instalado no Pavilhão de Feiras e Exposições.

Os munícipes de Rio Mau e Sebolido, por uma questão de proximidade geográfica e de acesso aos cuidados de saúde primários, vão ser vacinados no Centro de Vacinação localizado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Além disso, foram ainda estabelecidas parcerias com as juntas de freguesia, que vão assegurar o transporte a quem dele precisar para ser vacinado.