Bombeiros de Penafiel começaram a ser vacinados contra a covid-19

Arrancou o processo de vacinação contra a covid-19 no concelho de Penafiel. Os Bombeiros das três corporações do concelho foram os primeiros a ser inoculados e a autarquia já reuniu com Autoridades de Saúde e entidades responsáveis pela vacinação para agilizar todo o processo, que contará com o apoio das Juntas de Freguesia, que vão disponibilizar transporte para quem dele precisar.

A Câmara Municipal de Penafiel deu nota de que se iniciou o processo de vacinação no concelho, seguindo o plano de vacinação da DGS e após reunião com o ACES Vale do Sousa Sul (onde se incluem também os Municípios de Paredes e Castelo de Paiva).

Assim, até ao final de fevereiro, as vacinas vão ser administradas no centro de saúde, sendo que a partir de março, prevendo-se o aumento do número de vacinas disponíveis, este processo vai passar a ser realizado no Centro de Vacinação – que em Penafiel será instalado no Pavilhão de Feiras e Exposições.

Os munícipes de Rio Mau e Sebolido, por uma questão de proximidade geográfica e de acesso aos cuidados de saúde primários, serão chamados a ser vacinados no Centro de Vacinação localizado Pavilhão Multiusos de Gondomar.

“Neste momento, a vacinação é a nossa maior arma contra este vírus, por isso é fundamental que todos sejamos vacinados com brevidade. Só assim vamos alcançar a tão desejada imunidade de grupo”, afirmou Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel.

Segundo o autarca “em Penafiel, vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que este processo decorra com eficácia e dentro do planeado. Peço que todos estejam atentos ao contacto via sms por parte das autoridades de saúde, especialmente os familiares dos nossos seniores, que, em muitos casos, não conseguem utilizar todas as funcionalidades dos telemóveis”.

Neste processo, serão também envolvidas as Juntas de Freguesia, que, em articulação com a Câmara Municipal, estarão disponíveis para ajudar com questões relacionadas com o transporte até ao local de vacinação. “Tenho plena convicção de que, todos juntos, e cumprindo as regras da DGS, vamos vencer este grande desafio das nossas vidas”, rematou o autarca.

De recordar que existem 3 fases de vacinação em Portugal:

A decorrer está ainda a 1ª fase, onde se incluem pessoas com 50 ou mais anos com insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica, doença respiratória crónica com suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração; pessoas com 80 ou mais anos; residentes em lares e internados em unidades de cuidados continuados e respetivos profissionais; profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados; e forças de segurança.

Neste grupo incluem-se os bombeiros, que cujo processo começou esta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, na USF Penafidelis, com a vacinação de 50% do total da lista nominal dos profissionais.

Numa 2ª fase, serão vacinadas todas as pessoas com 65 ou mais anos; e a população dos 50 anos e até aos 64 com patologias associadas, como diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal, insuficiência hepática, obesidade, hipertensão arterial e outras patologias que poderão, entretanto, ser incluídas.

Por fim, a 3ª fase prevê que toda a restante população seja vacinada.

De recordar que o contacto para agendamento da vacina vai ser feito via sms pela DGS através do número 808 24 24 24 ou por correio, pelo que se pede especial atenção, nomeadamente, a familiares e cuidadores dos mais vulneráveis e idosos.

Em caso de necessidade, os munícipes devem contactar a sua junta de freguesia para solicitar transporte até ao local de vacinação.

O Município de Penafiel apela, mais uma vez, ao responsável cumprimento das medidas de combate ao covid19 em vigor no nosso país e lembra que continua a acompanhar de forma rigorosa a situação pandémica, em estreita ligação com as autoridades de saúde locais e nacionais.