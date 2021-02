(Vídeo) Tribunais sem condições e funcionários. "Estamos sempre a pedinchar, a insistir"

Helena Tavares assumiu, recentemente, o cargo de Juiz Presidente da Comarca de Porto Este. Com uma experiência de 25 anos na área da justiça, em entrevista ao Jornal IMEDIATO, a nova Juiz Presidente contou que a candidatura a este cargo foi “uma oportunidade que surgiu e agarrou”, pretendendo agora continuar com o trabalho desenvolvido pela sua antecessora, assim como “criar uma ponte do tribunal para a sociedade, permitir que as pessoas vejam os tribunais como um sítio onde podem recorrer para resolver os seus litígios”.

Helena Tavares reconheceu os problemas dos oito tribunais que integram a Comarca do Porto Este (Amarante, Baião, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel), nomeadamente ao nível das instalações e dos funcionários, mas garantiu que vai continuar a lutar por melhores condições de trabalho para os magistrados e funcionários judiciais.

Falou ainda da mais valia que representou a passagem do Tribunal de Instrução Criminal para Penafiel, o que permitiu maior celeridade e menos trânsito nos processos. Veja a entrevista.