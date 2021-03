Investigação leva à captura de três traficantes de droga no Vale do Sousa

A GNR deteve, na terça-feira, dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 36 e 58 anos, por tráfico de droga, nos concelhos de Lousada e Felgueiras. Segundo um comunicado da força policial, as capturas aconteceram no âmbito de uma investigação policial.

“Os militares da Guarda efetuaram diversas diligências policiais, nos concelhos de Felgueiras e Lousada, que culminaram com a detenção em flagrante dos três suspeitos”, relatou a GNR, em nota de imprensa.

A partir da ação policial foi ainda possível apreender, no âmbito da investigação:

200 doses de cocaína;

87 doses de haxixe;

41 doses de heroína;

2.305,05 euros em numerário;

Dois veículos;

Quatro telemóveis.

De acordo com a GNR, um dos detido tinha antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza. Os três detidos estão a er presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Penafiel, para aplicação das medidas de coação.