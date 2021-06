Realizado de modo a celebrar o Dia Mundial da Criança, a primeira ação “Ser Cidade… Ser Ténis”, do Projeto de Intervenção do Fomento ATPorto, contou com a participação de cerca de 1.500 crianças.

Com objetivo principal de proporcionar um dia de prática da modalidade às crianças nos distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo, foram 15 os clubes de 13 concelhos que se juntaram à iniciativa que decorreu “com muito divertimento, descontração e muita originalidade dos clubes organizadores, que proporcionaram assim um dia de festa no Dia Mundial da Criança”, descreveu a organização do evento, em comunicado.

No Vale do Sousa, a iniciativa aconteceu nos concelhos de Paços de Ferreira, através da Escola de Ténis de Paços de Ferreira – ARC Sobrão, e em Lousada, pelo Lousada Ténis Atlântico. Em 13 municípios, a iniciativa aconteceu em parques, escolas, ruas e clubes.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.