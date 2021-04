Soluções à medida no Eucaliptal

O Programa Premium da Navigator presta apoio técnico gratuito aos produtores que querem tirar mais rendimento dos seus povoamentos florestais. Cerca de 200 proprietários já beneficiaram deste serviço.

Desde 2018 que o Programa Premium, da The Navigator Company, tem dado resposta às dúvidas e aos problemas colocados pelos proprietários florestais que pretendem rentabilizar melhor os seus povoamentos de eucalipto. Seja na preparação do terreno para a plantação, na seleção das melhores plantas ou no controlo da vegetação, este serviço de apoio técnico gratuito já intervencionou mais de dois mil hectares de floresta, acompanhando cerca de 200 proprietários.

“O que fornecemos são soluções feitas à medida”, adianta José Luís Carvalho, coordenador do programa, realizado em parceria com o Instituto RAIZ. “Quando o produtor tem uma necessidade específica na sua propriedade e nos procura, é feita uma avaliação técnica a uma situação concreta e apresentada uma solução”, acrescenta. Feito o diagnóstico, cabe ao proprietário decidir quais as orientações técnicas a seguir e a execução das soluções propostas.

O Programa Premium é destinado especificamente ao eucaliptal e aberto a todos os proprietários, independentemente da dimensão da exploração ou de este estar ou não ligado a uma associação de produtores florestais ou grupo de certificação. Contudo, o coordenador do programa assume que a certificação ou a ligação a outra entidade acabam por funcionar como critérios preferenciais.

“Damos preferência a produtores certificados e aos fornecedores de madeira da Navigator, mas estes não são fatores de exclusão. Além disso, ao dar este apoio tentamos que o proprietário esteja ligado a uma entidade regional, seja uma associação florestal, sejam os chamados grupos de gestão florestal, seja uma empresa. Tentamos que haja alguém técnico, na região, que possa ouvir as nossas recomendações para mais tarde ele próprio seguir o assunto, permitindo-nos chegar a mais proprietários”, afirma José Luís Carvalho.

Como recorrer a ajuda técnica

A dimensão média das explorações abrangidas pelo programa ronda os 15 a 20 hectares, mas qualquer proprietário com plantações de eucalipto pode recorrer a este serviço, bastando para isso enviar o seu pedido de apoio, sendo de seguida agendada a visita da equipa técnica. O proprietário recebe depois um relatório com a descrição do problema e possíveis soluções e indicações técnicas de gestão. A aplicação das soluções propostas é responsabilidade do proprietário, que continuará a beneficiar do apoio técnico da Navigator e do Instituto RAIZ, acompanhamento que tem sido outra das chaves para o sucesso desta iniciativa.

Os interessados devem submeter o seu pedido pelo e-mail: premiumflorestal@thenavigatorcompany.com

