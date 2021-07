Sara Catarina Ribeiro, maratonista natural do concelho de Lousada, vai participar pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, que vão decorrer em Tóquio de 23 de julho a 08 de agosto.

“É um orgulho fazer parte desta equipa e sobretudo a realização de um sonho de muitos anos”, partilhou a atleta nas redes sociais. Foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Lousada, Pedro Machado, e recebeu a bandeira do município.

A participação da atleta lousadense naquele que é considerado o maior evento desportivo do mundo foi garantida em dezembro de 2019, com a conquista do 12º lugar na maratona de Valência, prova em que reduziu o seu tempo em mais de três minutos e bateu o seu recorde pessoal.

Juntamente com Carla Salomé Rocha e Sara Moreira, também atletas do Sporting CP, Sara Catarina Ribeiro tem a estreia nos Jogos Olímpicos marcada para 7 de agosto, em Sapporo, cidade no norte do Japão.