No passado domingo, a freguesia de Tabuado, em Marco de Canaveses, foi palco da oitava edição da Maratona Sendas do Almocreve, onde decorreu a segunda prova pontuável para a Taça de Portugal de XCM e para o Campeonato Regional do Porto XCM.

Num percurso de 90 quilómetros com elevada dureza, o atleta pacense Rui Leão, da equipa Rolub/Lusosofá, conquistou a medalha de bronze ao terminar na 3ª posição do Campeonato Regional do Porto de XCM.

Após ter falhado a primeira Taça de Portugal de XCM, Rui Leão conseguiu conquistar pontos importantes, tendo terminado também esta segunda Taça de Portugal de XCM na 5ª posição. A Taça de Portugal de XCM terá a próxima etapa em Melgaço, no dia 26 de setembro.

No próximo domingo, a Rolub/Lusosofá estará novamente em competição para disputar o Campeonato Regional do Porto de XCO (Cross Country Olímpico).

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.