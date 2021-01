Esquina Criativa (#7): Rui Guedes, o escritor que compilou dezenas de crónicas com “Traço Contínuo”

Rui Guedes, responsável pelo Bibliomóvel da Biblioteca Municipal de Penafiel, lançou no ano passado o seu terceiro livro, “Traço Contínuo”, uma compilação de cerca de 70 contos e crónicas que encontrou “na gaveta”. Para o autor, a obra dá ao leitor o poder de escolher por onde iniciar a sua aventura pelas suas páginas.

“Curiosamente, quando fui ver o produto da compilação dei por mim a notar que alguns dos textos pareciam que tinham sido escritos propositadamente para encaixarem na sequência. Gosto muito deste estilo de literatura que nos permite abrir um livro e começar a ler em qualquer parte”, disse ao IMEDIATO.

“Traço Contínuo” é o terceiro livro de Rui Guedes, que já tinha lançado “Ri o Joaquim com cócegas assim…”, em 2016 e “Ao fundo da minha rua…3 contos”, em 2017, ambos dedicados aos mais pequenos.

