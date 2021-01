Esquina Criativa (#6): João Magalhães, o jovem que está a realizar uma curta-metragem na região

João Magalhães está no último ano do curso de cinema na Southampton Solent University, no Reino Unido. Para o seu projeto final, vai realizar a curta-metragem “Alaúde” na sua terra-natal, envolvendo atores e associações da região.

Ainda que tenha decidido estudar fora do país depois de concluir o ensino secundário em Paços de Ferreira, quando se viu deparado com o seu maior desafio até agora, quase instantaneamente que o seu cérebro se virou para casa, a mais de 1.300 km de distância.

“Desde pequeno que escrevo histórias sobre Sobrosa. Disseram-me para escrever sobre o que sabemos e eu vivo no Reino Unido, mas é um universo em que não estou entranhado, não conheço a geografia, os espaços e os costumes”, contou o realizador ao IMEDIATO.

Assim, em julho do ano passado, a câmara voltou-se para a vila onde cresceu e a ideia começou a formar-se: a história de António, um rapaz de 12 anos, filho de agricultores, “que nunca viu muito além de Sobrosa”, mas que quer ver um concerto de fado quando uma banda visita a vila.

Veja o último episódio do podcast “Esquina Criativa” do IMEDIATO com João Magalhães, onde o jovem realizador explica o projeto e descreve como está a ser a sua experiência. Pode assistir a mais episódios aqui.