Nova rotunda e via para acabar com o “sistemático congestionamento” na EB 2/3 de Paços de Ferreira

Vão arrancar em breve as obras de construção de uma rotunda no entroncamento da Rua Dr. Queirós Ribeiro e Rua António Campos e de uma nova via de acesso à EB 2/3 de Paços de Ferreira. Segundo a autarquia, está ainda a ser “trabalhado” um projeto de construção de uma nova ponte nas imediações.

A Câmara Municipal de Paços de Ferreira adiantou que o objetivo é “terminar com o sistemático congestionamento de tráfego rodoviário neste local”, bem como “eliminar também a elevada sinistralidade” no local, um dos principais acessos à cidade.

Nova ponte na zona da EB 2/3 de Paços de Ferreira

Assim, o projeto de construção da nova rotunda e via de acesso à EB 2/3 de Paços de Ferreira está orçado em 382.837,70€, contando com financiamento por fundos europeus e vai sair do papel ainda este mês.

Segundo a autarquia, está ainda a ser equacionada a construção de uma ponte de ligação entre a nova via e a Avenida dos Bombeiros Voluntários, para “promover uma melhor e mais segura circulação automóvel“.

Ao IMEDIATO, fonte da Câmara Municipal adiantou ainda que está prevista a requalificação da zona ribeirinha da Quinta dos Brandões, com a criação de um parque urbano no local.