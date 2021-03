Rota do Românico promove oficinas de Páscoa para os mais novos

A Rota do Românico vai promover um conjunto de oficinas lúdico-pedagógicas destinadas ao público infantojuvenil durante as férias da Páscoa. De 29 de março a 1 de abril, a criatividade dos mais novos vai ser colocada à prova em várias atividades.

De acordo com um comunicado da Rota do Românico, oficinas estão disponíveis para crianças com idades entre os seis e os 12 anos e vão abordar temas como “O meu quadro artístico”, “Como seria viver na Idade Média?”, “Quantos-queres?”, “Enigmas românicos” e “Caça ao ovo”.

As atividades vão decorrer no Centro de Interpretação do Românico, em Lousada, e no Centro de Interpretação da Escultura Românica, em Abragão, Penafiel. As inscrições para estas oficinas estão abertas até à próxima quinta-feira e podem ser feitas aqui.