Rota do Românico participa em projeto do Turismo de Portugal

O Turismo de Portugal está a promover um conjunto de sessões de trabalho entre várias agências de viagens, operadores turísticos e Redes Colaborativas. A Rota do Românico está incluída juntamente com outros dez projetos de vários pontos do país.

O objetivo é incentivar o conhecimento entre atores turísticos, nomeadamente pela apresentação do trabalho de estruturação da oferta turística que tem sido desenvolvido nos últimos anos, lê-se em nota de imprensa enviada ao IMEDIATO.

Neste lote das Redes Colaborativas, “que têm desempenhado um papel fundamental na promoção da atividade turística nos territórios de baixa densidade do País”, refere nota de imprensa enviada ao IMEDIATO.

Além da Rota do Românico, fazem parte ainda dez projetos: as Aldeias de Montanha, as Aldeias do Xisto, as Aldeias Históricas de Portugal, o GeoPark Naturtejo, as Heranças do Alentejo, a Lugares da Serra Alentejana, as Montanhas Mágicas, a Rota da Terra Fria Transmontana, a Rota Vicentina e a Termas do Centro.

