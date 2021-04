A Rota do Românico vai assinalar o 13.º aniversário da sua apresentação pública e o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, celebrado no domingo, com atividades gratuitas durante três dias. As entradas nos dois Centros de Interpretação geridos pela Rota têm ainda têm ainda entrada livre no âmbito das celebrações.

De sexta-feira a domingo, vai estar patente no Centro de Interpretação do Românico (CIR), em Lousada, a exposição fotográfica “Recordar o passado, analisar o presente e refletir sobre o futuro”. Já no sábado e domingo de manhã, vão ser realizadas visitas guiadas ao equipamento, que requerem pré-inscrição obrigatória.

No domingo, 18 de abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, às 10 horas, a Torre de Vilar, também em Lousada, vai ser o cenário da oficina “Constrói a tua própria sigla!”, da Rota do Românico. dirigida a alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, e integrada nas atividades do Passaporte da Educação de Lousada.

Já de tarde, às 15 horas, nas redes sociais da Rota do Românico e da Câmara Municipal de Paredes, vai ser transmitido o concerto “Monumentum”, pelo Origo Ensemble, gravado na Ermida da Nossa Senhora do Vale, em Cête, informa a entidade, em comunicado.

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi criado pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS) a 18 de abril de 1982, e aprovado pela UNESCO no ano seguinte, com o objetivo de sensibilizar os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do património, bem como para a necessidade da sua proteção e valorização. Em 2021, o tema proposto para as atividades comemorativas do DIMS é “Passados Complexos: Futuros Diversos”.