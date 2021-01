Foram entregues os prémios do concurso “A Minha Montra é que é”, organizado pela Associação Empresarial de Penafiel (AEP) em conjunto com a Câmara Municipal e a Freguesia penafidelense. Os vencedores foram a Uzza, o Cortez Marques Oculista e a Casa do Futebol Clube do Porto.

Com o objetivo de promover o comércio local do concelho, a AEP desafiou os comerciantes a decorar as montras com o tema da época de Natal. Quarenta e seis comerciantes responderam ao desafio e as montras foram avaliadas pelo júri e encontrados os vencedores:

Prémio Júri:

1º Lugar – UZZA;

2º Lugar – Kryzphoto;

3º Lugar – Adelinoivas.

Prémio Imprensa:

1º Lugar – Cortez Marques Oculista;

2º Lugar – Ângela Pinheiro;

3º Lugar – O VERAZ.

Prémio Facebook:

1º Lugar – Casa FCP de Penafiel;

2º Lugar – Oficina Artesanato Religioso;

3º Lugar – Villa boutique.

Percorra a galeria e conheça os estabelecimentos do comércio local penafidelense premiados no concurso “A Minha Montra é que é”: