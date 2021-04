O Partido Social Democrata (PSD) de Paços de Ferreira solicitou esta quinta-feira ao executivo municipal que disponibilize gratuitamente testes à Covid-19 para as associações desportivas do concelho, que em breve retomam as suas competições.

Para o PSD de Paços de Ferreira, o custo de testar todos os praticantes antes de cada jogo é “insuportável” para os clubes concelhios, mas “terão de ser efetuados para evitar que centenas de jovens fiquem impossibilitados de retomar a prática desportiva”.

“Como todos sabemos, o Governo Central disponibilizou ao nosso município cerca de 4 milhões de euros, através das moratórias do FAM, para dar respostas às necessidades consideradas urgentes para o bem-estar da nossa população. Ora esta é uma medida que se enquadra nas imediatas, sejam elas de âmbito social, desportivo, económico e cultural, constituindo uma obrigação para este executivo assumir a realização destes testes covid-19 aos atletas do concelho“, defendem os sociais-democratas, em comunicado.

“Comércio Local e Restauração ainda sem testes”, acusa PSD de Paços de Ferreira

O PSD de Paços de Ferreira exigiu ainda a que o executivo “cumpra com a sua palavra” para com o comércio local e com a restauração. “Lembramos que no mês de outubro de 2020 foram prometidos testes rápidos para todos e, até ao momento, nada!”, acusa o partido.

“Não podemos deixar que o Concelho de Paços de Ferreira seja novamente prejudicado com mais um confinamento. É público que estivemos sempre entre os piores números e, como tal, deve existir uma vigilância maior, mas também deve existir trabalho no terreno, o que não tem sido visto neste executivo”, lê-se na nota.