Projeto “Eu sou Idoso” aproxima gerações

A Junta de Freguesia de Frazão/ Arreigada tem vindo a desenvolver o projeto “Eu sou Idoso”, dando companhia e apoio à população idosa, recolhendo ainda as suas histórias.

Ao IMEDIATO, o presidente da Junta de Freguesia, Joaquim Gomes, explicou que, numa primeira fase, o objetivo da iniciativa era sinalizar e acompanhar os cidadãos com mais de 65 anos na freguesia que não tinham qualquer tipo de acompanhamento durante estes tempos de pandemia, que isolaram a população mais idosa.

Contudo, com a evolução da pandemia, também o projeto “mutou”. “Agora, com a campanha de vacinação contra a covid-19, passamos a um patamar diferente. Queremos perceber as dificuldades sentidas, porque alguns idosos não têm sequer telemóvel ou médico de família. Não queremos que ninguém fique de fora”, explicou o presidente de Junta de Freguesia

Nesse sentido, a Junta de Freguesia vai disponibilizar o transporte para o centro de vacinação do concelho aos cidadãos com mais de 65 anos ou àqueles com dificuldades de mobilidade.

Aproximar gerações

Segundo Joaquim Gomes, o projeto “Eu sou Idoso” possui ainda o objetivo de aproximar gerações, numa altura em que este grupo está cada vez mais isolado, situação que piorou no ano passado.

“Fruto da pandemia, muitos idosos ficaram ainda mais isolados, porque nos distanciamos para os proteger. Ficaram esquecidos”, considerou.

Assim, a Junta de Freguesia está a divulgar as suas histórias de vida nas redes sociais, relembrando o passado e cativando os mais jovens.

Para Joaquim Gomes, o projeto tem sido “um sucesso” e certamente “vai ser continuado durante muito tempo”, até porque a não faltam histórias para contar.

“Com iniciativas destas nota-se que grande parte das pessoas tem muito carinho pelos idosos”, concluiu o presidente da Junta de Freguesia de Frazão/Arreigada.