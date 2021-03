Um recluso que estava hospitalizado no Hospital Padre Américo, em Penafiel, tentou escapar na segunda-feira de tarde pela janela do seu quarto, localizado no nono andar do hospital, amarrando lençóis para usar como uma corda para conseguir descer.

Segundo apurou o IMEDIATO, uma funcionária do hospital deparou-se com a tentativa de fuga, tendo informado a segurança, que deteve novamente o preso.

Fonte do hospital confirmou a tentativa de fuga, realçando, contudo, que aconteceu “sem nenhuma consequência”.