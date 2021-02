O treinador do FC Paços de Ferreira foi eleito o «Treinador do Mês de Janeiro» na votação levada a efeito pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional entre os treinadores da I Liga.

Pepa foi o mais votado, fruto do mês perfeito dos Castores na prova, onde somaram quatro vitórias consecutivas neste período e com um «score» de nove golos marcados e zero sofridos.

O FC Paços de Ferreira ocupa presentemente o 5º lugar da classificação e não perde na prova há nove jornadas, sendo que nesse período bateu o recorde do Clube de seis vitórias consecutivas na I Liga. Se nos reportamos ao ano civil de 2021, os Castores são a equipa com mais pontos conquistados (19 pontos a par com o líder Sporting CP), mas com melhor «goal-average».

Pepa já havia sido distinguido com o Troféu do mês de novembro, naquela que foi a primeira atribuição com a designação de «Prémio Vítor Oliveira», em homenagem póstuma ao antigo treinador, que foi também figura histórica no Paços.