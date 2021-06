A coligação «Penafiel Unido», que junta o Partido Socialista e o RIR – Reagir Incluir Reciclar- anunciou oficialmente candidaturas a cinco Juntas de Freguesia do concelho nas próximas eleições autárquicas, agendadas para o outono.

Em comunicado, a coligação penafidelense revelou os candidatos às Juntas de Freguesia de Penafiel, Boelhe, Lagares e Figueira, Duas Igrejas e Abragão. Para o líder de «Penafiel Unido», Paulo Araújo Correia, também candidato à Câmara Municipal de Penafiel, os cinco nomes possuem “juventude e energia” e contam “com toda a confiança”.

Conheça as declarações dos candidatos pela coligação «Penafiel Unido»:

Isaac Ferreira, candidato à Junta de Freguesia de Penafiel, compromete-se a ser um elemento de união, garantido que “todos vão poder participar nas decisões da sua freguesia.” E acrescenta: “Conheço bem as dificuldades, os problemas e os anseios dos Penafidelenses e, é com um enorme sentido de missão, dedicação e lealdade que assumo a minha candidatura com o objetivo de ajudar a melhorar a vida de quem faz parte da nossa comunidade.”

Natural de Boelhe, José Vilaça tem vindo a registar muitas das necessidades da freguesia a que se candidata nas próximas eleições autárquicas: “É urgente para a freguesia de Boelhe a construção de um desvio alternativo à estrada nacional por onde seja possível alargar a zona de construção, bem como de uma zona industrial que permita captar o investimento de novas empresas e gerar mais postos de trabalho.” Também o apoio ao transporte dos idosos ao Centro de Saúde ou a criação de Atividades de Tempos Livres para as crianças e como apoio aos pais, são na opinião do candidato, “dois exemplos do que é necessário concretizar sem perder mais tempo.”

Fábio Morais acredita que tem muito para dar a Lagares e Figueira, onde cresceu e afirmou as suas raízes, participando desde sempre nas mais diversas actividades. “Desenvolverei uma política de proximidade com quem reside na freguesia, com as instituições mas também com as nossas empresas, facultando-lhes informação e os meios necessários para que estejam na frente da transformação digital.”

Bruno Ribeiro é o candidato socialista da coligação “Penafiel Unido”, à Junta de Freguesia de Duas Igrejas. Um filho da terra que se compromete a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e quer começar pela “segurança dos peões, há tantos anos prometida, resolver o problema ambiental do lixo doméstico, promover o desporto e valorizar os espaços desportivos que se encontram ao abandono.”

Abragão terá como candidato António Ribeiro que defende uma requalificação global da Vila. “Vamos repensar as acessibilidades e as políticas de mobilidade. Vamos potenciar o investimento que ajudará a criar novos postos de trabalho. Queremos trazer de volta e fixar os nossos emigrantes. Comprometemo-nos a criar infraestruturas de desenvolvimento económico, social, cultural e desportivo e a aproveitar e desenvolver os nossos recursos naturais, valorizando o nosso Rio Tâmega.” Entre muitas outras, “estas decisões serão prioritárias, num projeto que desejamos seja a longo prazo.”