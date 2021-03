Paulo Araújo Correia é o candidato do Partido Socialista à Câmara de Penafiel

O Partido Socialista (PS) de Penafiel anunciou, na noite desta quarta-feira, a candidatura de Paulo Araújo Correia às Eleições Autárquicas de 2021. “Foi uma decisão consensual entre os membros da Comissão Política. Todos enalteceram a vontade, o mérito, a capacidade e a resiliência que o Paulo Araújo Correia tem demonstrado para se afirmar como o melhor candidato do PS à Câmara Municipal de Penafiel”, afirmou Nuno Araújo, presidente do PS Penafiel, em nota enviada à imprensa.

Segundo o líder socialista, o percurso profissional e político do anunciado candidato “posicionam-no como a escolha acertada para salvaguardar os objetivos do partido e para mudar Penafiel. Não temos dúvida que o Paulo é o candidato que Penafiel precisa e merece. Acredito que Penafiel Unido fará do Paulo Araújo Correia o seu presidente”, remata Nuno Araújo.

Com esta candidatura à Câmara Municipal de Penafiel, Paulo Araújo Correia assume que quer mudar o paradigma político, porque Penafiel é um concelho que “precisa de ser valorizado, onde possamos viver melhor e com mais qualidade”. “Há muito para mudar e fazer em diferentes áreas, começando pela habitação, emprego e mobilidade”, afirma, comprometendo-se a trabalhar por um concelho “onde predomine o emprego qualificado, permitindo aos jovens penafidelenses realizar todo o seu potencial na terra que os viu nascer” e onde seja uma realidade para todos os penafidelenses, “o acesso a habitação acessível e digna”.

O candidato do PS à Câmara de Penafiel assume ainda o compromisso de melhorar a mobilidade no concelho, assim como de contribuir para o melhoramento de questões ambientais associadas aos rios e aos aterros sanitários.

“É com a ambição de concretizar estes sonhos e com Penafiel no coração que hoje afirmo a minha candidatura e peço o apoio de todos os penafidelenses, porque unidos podemos dar vida ao sonho de mudar Penafiel”, remata.

Paulo Araújo Correia é licenciado em Direito pela Universidade Lusíada do Porto e é natural de Penafiel, onde reside e exerce a sua profissão. Em 2019, conclui com mérito uma Pós-Graduação em Gestão de Pessoas e Talento, na Nova School of Business and Economics. Até outubro passado foi adjunto no gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.