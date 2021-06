O auditório do Museu Municipal de Penafiel vai receber esta quinta-feira a apresentação do livro “Nunca pares”, de Emanuel Mendes, que aborda a “magia” de percorrer os caminhos de Santiago e de Fátima.

O autor de 41 anos é de Lisboa, antigo voluntário na Marinha e atualmente trabalha como piloto de linha aérea. Em 2016, iniciou a descoberta dos Caminhos de Santiago, uma experiência que veio dar origem à existência desta obra, que surge com o mote de descrever a experiência vivenciada pelo próprio ao longo dos caminhos de Santiago e de Fátima.

Pelas palavras do autor, esta é uma obra que demonstra a existência de “uma vida de conhecimento, aventuras e caminhos pela frente.”

A apresentação do livro, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel, vai começar às 17h no auditório do Museu Municipal de Penafiel é de entrada gratuita, mas limitada ao número de lugares disponíveis.