Pedro Rebocho vem reforçar a defesa do FC Paços de Ferreira

Aberto o mercado de janeiro, o FC Paços de Ferreira não perdeu tempo em fazer alguns reajustes no plantel. Primeiro foram as saídas de Oleg (negociado com o Olimpyacos) e de Simão Rocha (cedido ao Real SC), para agora se dar uma nova entrada, depois da chegada do médio ofensivo Cristian Parano, de 21 anos.

Pedro Rebocho é a mais recente contratação do FC Paços de Ferreira e, vindo dos franceses do EA Guingamp, chega por empréstimo válido até ao final desta temporada. Prestes a completar 26 anos, o defesa esquerdo é uma contratação para jogar de imediato, fruto da sua experiência no futebol nacional.

“O atleta fez grande parte da sua formação no SL Benfica e somou várias internacionalizações pelas seleções base de Portugal. A sua estreia como sénior deu-se no SL Benfica B, onde esteve por duas temporadas, até que em 2016/2017 se transferiu para o Moreirense FC, tendo completado 34 jogos. Seguiram-se duas épocas e 67 jogos no EA Guingamp, no primeiro escalão do futebol francês, e, em 2019/2020, rumou à Turquia para representar o Besiktas (a título de empréstimo)”, relatou o clube pacense na sua página.

Esta época, Pedro Rebocho já registava 16 jogos pelo EA Guingamp, que disputa a segunda divisão de França.