Pedro Bessa, um atleta de 27 anos de Paços de Ferreira, conquistou o título de campeão nacional da 1.ª divisão de pesca desportiva, durante o Campeonato Nacional da Primeira Divisão em Pesca Desportiva que decorreu na pista de pesca do rio Sorraia, em Coruche. Com este título, o atleta da Associação Vai Avante, de Gondomar, tornou-se o mais jovem campeão nacional no escalão de Seniores.

O gosto pela pesca surgiu cedo, por influência do pai e do irmão, também eles atletas da modalidade. “Desde pequeno que acompanhava o meu pai e o meu irmão nas competições. O bichinho já lá estava e aos oito anos comecei a competir também”, contou Pedro Bessa ao Jornal IMEDIATO.

Enfermeiro de profissão, Pedro Bessa aproveita os tempos livres e o fim de semana para treinar. “O sucesso na pesca desportiva passa muito por muitas horas passadas à beira do rio e por várias horas de treino”, explicou, acrescentando que não existe segredo e os resultados e a aprendizagem resultam do treino.

Ao longo dos anos, Pedro Bessa já fez nove Campeonatos do Mundo e este ano vai disputar o Campeonato da Europa de Seniores, que acontece em Coruche, 24 e 25 de julho. Já conquistou o título de campeão nacional de Esperança e o de vice-campeão nacional. “Mas em Seniores, escalão no qual estou a competir pelo segundo ano, este é o meu primeiro título de campeão”, referiu.

E são os títulos e, em particular, o título de campeão nacional, que lhe servem de “incentivo”, “que me orgulham e dão mais força para continuar”, salientou o campeão, que agora deseja conquistar o título de campeão da Europa, no próximo campeonato de julho. “É esse o meu objetivo e é para isso que vou trabalhar”, concluiu.