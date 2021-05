Paulo Meneses foi reeleito, este sábado, presidente do FC Paços de Ferreira para o biénio 2021-2023. O atual dirigente liderou a única lista a eleições, que somou 1.756 votos. Joaquim Ferreira foi também reeleito para o cargo de presidente da Assembleia Geral do clube e Carlos Alves como líder do Conselho Fiscal.

Num ato eleitoral marcado pela atual situação pandémica, quase 300 sócios deslocaram-se este sábado Estádio Capital do Móvel para votar, cerca de 28,5% de um universo de 1025 sócios com capacidade de voto. No total, a esmagadora maioria dos sócios votou na lista a eleições, registando-se três boletins em branco e um nulo.

Recorde-se que os sócios mais antigos têm um maior peso eleitoral, podendo, na urna, o boletim de um sócio representar, conforme os anos de ligação ao clube, entre um e sete votos. Veja a reportagem do IMEDIATO e conheça os objetivos de Paulo Meneses e Joaquim Ferreira para o próximo biénio.